Milan-Lazio, il Comandante parlerà ma non in conferenza: tutte le informazioni

Dopo il trionfo contro il Lecce allo stadio Olimpico, la formazione biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo, tuttavia, stavolta l'avversario sarà il Milan, che arriva direttamente dalla vittoria nel derby contro l'Inter. L'incontro di sabato, visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW, non sarà affatto facile per le aquile, soprattutto dato che fino ad ora il club rossonero ha collezionato 7 trionfi, 4 pareggi e soltanto una sconfitta.

Milan-Lazio: dove e quando parlerà il Comandante

Il tecnico Maurizio Sarri non interverrà in conferenza stampa in vista dell'incontro tra il Milan e la Lazio allo stadio di San Siro, partita valida per la 13a giornata del Campionato di Serie A e che si giocherà sabato 29 novembre alle ore 20:45, tuttavia, il Comandante ha rilasciato un'intervista che verrà trasmessa domani alle ore 12:30 e si potrà seguire sui canali ufficiali della Lega di Serie A e, sabato mattina, sulla piattaforma Dazn.

Nella pagina successiva le probabili scelte di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri