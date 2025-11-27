Lazio, tanti auguri Roberto Mancini: l'ex biancoceleste compie 61 anni

Buon compleanno Roberto Mancini, l'ex calciatore e tecnico del club biancoceleste spegne oggi 61 candeline. Nel corso della sua carriera calcistica, Mancini è sceso in campo con la maglia di varie squadre, come Bologna, Sampdoria, Leicester City e Lazio. Il Palmarès dell'ex calciatore è molto ampio, infatti, si contano ben 4 Coppe Italia, uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa delle Coppe vinte con la Sampdoria, mentre durante il suo periodo nelle aquile ha collezionato uno scudetto, una Supercoppa italiana, una Supercoppa UEFA, una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia, ma non solo, da allenatore ha permesso alla Lazio di conquistare una Coppa Italia nella stagione 2003-2004.

Gli auguri della Società Lazio

Mancini

Nella pagina successiva le scorse dichiarazioni di Roberto Mancini al Festival dello Sport sulla Lazio