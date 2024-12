Goldoni protagonista della nuova puntata di GenZ in onda sulla RAI

Generazione Z, il programma Rai arrivato ormai già alla quarta stagione, che racconta il periodo dei giovanissimi tra social, amici e famiglia ha pensato di coinvolgere come ospite nella sua prossima puntata una calciatrice biancoceleste molto attiva sui social e nel social oltre che ad essere fondamentale per mister Grassadonia.

Ebbene sì nella prossima puntata di GenZ tutti i tifosi della Lazio potranno ascoltare l'intervista che la RAI ha dedicato su questo tema proprio alla calciatrice biancoceleste, Eleonora Goldoni. Attraverso un annuncio condiviso sui social la Lazio e la RAI hanno reso pubblica un'anteprima dell'intervista.

Nuovo appuntamento di Gen Z che si apre sul campo da calcio a Formello!

Chiara Caccioppoli ha incontrato Eleonora Goldoni, calciatrice della S.S. Lazio.

Eleonora, bravissima centrocampista della Lazio Women, ha sempre coltivato la sua passione per il calcio che con costanza e sacrificio ha trasformato poi in una bella e gratificante realtà!

Ci ha raccontato anche dei suoi momenti difficili e di come è riuscita a vincere queste personali sfide. Ad oggi è molto impegnata in numerose attività di volontariato. Inoltre Eleonora con Chiara si è aperta anche a parlare del suo rapporto con la fede, del suo libro e di come si relaziona con i social, avendo anche in questo campo raggiunto un ottimo traguardo contando più di 745k followers.

Questo e molto altro solo a GenZ.