Immobile: "Nel futuro priorità alla Lazio. Il mio chiodo fisso è…"

Giornata speciale, emozionante, da brividi in casa Lazio per i 125 anni della Prima Squadra della Capitale. Tantissimi sono gli auguri e i ricordi che stanno arrivando da moltissimi ex del mondo Lazio che hanno avuto modo di indossare la maglia biancoceleste o far parte dell'etere biancoblu.

Tra i tanti non poteva mancare il calciatore più prolifico della storia biancoceleste: Ciro Immobile, che ai microfoni di Radio Laziale ha rilasciato una lunga intervista parlando del suo futuro, del suo momento al Besiktas e degli anni trascorsi con l'aquila sul petto.

Le parole di Immobile a Radio Laziale

La Lazio ti prende, ti avvolge come una mamma con il proprio figlio. 125 anni sono un traguardo storico, importante ed emozionante. La società è ricca di storia con presidenti, allenatori e giocatori e migliaia di tifosi che l'hanno amata e la amano. Far parte di questa storia è motivo di orgoglio. Sono felice di far parte di questa storia, poche società al mondo ne hanno così tanta, i laziali devono esserne orgogliosi

