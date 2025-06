Lazio, Lotito blinda Alessio Romagnoli: ecco la nuova offerta

La fase di calciomercato estivo sta cominciando e molti giocatori si preparano a togliersi la maglia della propria squadra per indossarne un'altra. Con Maurizio Sarri, ritornato alla guida delle aquile, alcuni biancocelesti sono diventati incedibili, tra questi anche il difensore centrale Alessio Romagnoli.

Romagnoli-Lazio: la nuova offerta

Alessio Romagnoli ha dimostrato più volte di essere una pedina fondamentale per la Lazio, tanto che in questa stagione ha mandato in porta anche 5 palloni tra Campionato e UEFA Europa League. Per questa ragione, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il Presidente Claudio Lotito ha offerto un prolungamento del contratto fino al 2029, senza però aumentare l'attuale ingaggio di 3 milioni, tuttavia, a causa della promessa di adeguamento, non mantenuta, del 2022 per la Champions, il difensore centrale è incerto sul suo futuro, anche se il ritorno del Comandante potrebbe cambiare le carte in tavola, infatti, il mister ha ribattuto più volte che per lui Romagnoli è incedibile.

Alessio Romagnoli: l'offerta dell'Arabia

Mentre Claudio Lotito tenta di far accettare il il nuovo contratto al difensore biancoceleste, gli arabi continuano a insistere, infatti, circa da gennaio l'Arabia Saudita ha offerto il doppio dello stipendio al centrale delle aquile. Data l'importanza del calciatore, la Lazio sarebbe disposto a perderlo a scadenza nel 2027, senza rimetterci niente dato che Romagnoli è arrivato dal Milan a parametro zero, piuttosto che venderlo all'Arabia ad un prezzo basso. Al momento il Presidente ha deciso di blindare il calciatore, infatti, per la sua vendita non accetterà cifre inferiori ai 10-15 milioni.