Inter: scelto il vice allenatore dei nerazzurri, ecco chi affiancherà Chivu

Sono molti i cambiamenti per il club nerazzurro, a partire dalle dimissioni del tecnico Simone Inzaghi che dopo tre stagioni passate alla guida dell'Inter ha deciso andare ad allenare l'Al Hilal, dove rincontrerà Sergej Milinkovic-Savic. Dopo l'addio all'ex Lazio si é dato il benvenuto a Cristian Chivu, che dopo la stagione trascorsa al Parma si prepara a portare l'Inter in alto e a far dimenticare l'ormai svanito sogno del triplete. Oltre al tecnico è stato nominato anche il vice, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo il suo ritiro come calciatore nel 2022, durante il periodo in cui vestiva la maglia nerazzurra, Aleksandar Kolarov tornerà nel club ma stavolta non sarà per scendere in campo ma per affiancare Chivu.

La Gazzetta dello Sport sui social

Il curriculum di Aleksandar Kolarov

Il difensore ha una lunga carriera calcistica alle sue spalle, infatti, oltre ad aver giocato per alcune stagioni con il Cukaricki Stankom e con l'OFK Belgrado, Kolarov è sceso in campo tra il 2007-2010 in 82 occasioni con la maglia della Lazio, squadra con la quale ha compiuto 6 reti. Nelle stagioni 2010-2017 gioca con il Manchester City, club nel quale totalizza 165 presenze e 11 gol, successivamente Kolarov si trasferisce alla Roma, dove resta dal 2017 al 2020. Il difensore trascorre gli ultimi due anni della sua carriera nell'Inter, dove tra il 2020 e il 2022 totalizza 10 presenze. Come allenatore, invece, al momento Kolarov ha allenato soltanto la Serbia U-21.