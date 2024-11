WOMEN | Coppa Italia, Lazio-Como: le formazioni ufficiali

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Lazio-Como, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le ragazze di Grassadonia affronteranno nuovamente le lariane allo Stadio Mirko Fersini di Formello dopo la sfida di sabato scorso sempre contro la squadra di Sottili, terminata 2-1 a favore delle comasche. Nell'ultima sfida di campionato proprio contro il Como la Lazio ha perso quella qualità di prestazione che invece si era vista nei precedenti match con la Fiorentina e il Napoli, ad oggi le aquilotte si trovano in settima posizione con sei lunghezze. Le squadre si affronteranno alle 12:30 in una gara secca: la vincitrice della gara tra Lazio e Como sfiderà ai quarti di finale la vincente di Hellas Verona-Juventus, sfida prevista per mercoledì 6 novembre alle 17:30 al Sinergy Stadium di Verona. Nel frattempo i tecnici delle rispettive squadre hanno diramato le formazioni ufficiali per Lazio-Como.

