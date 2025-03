Lazio-Roma: l'annuncio di Paulo Dybala sui social ad un mese dal derby

Tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, erano molti i match in programma tra le due squadre della capitale nel mese di marzo, tuttavia, in seguito all'eliminazione della Roma dalle due coppe e dell'uscita della Lazio dalla Coppa Italia, l'unico incontro tra le due squadra sarà quello del campionato, programmato per il 13 aprile alle ore 20:45. L'attaccante Paulo Dybala, circa un mese prima del derby della capitale, ha pubblicato un importante annuncio sui social riguardo l'infortunio che si è procurato nel match contro il Cagliari, il quale non gli ha permesso di scendere in campo con la Nazionale argentina.

Proietto

L'annuncio di Paulo Dybala sui social

Il comunicato della Roma

Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dell'infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!

