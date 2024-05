Lazio, la Società deve fare i conti con i presiti: ecco in quanti rientreranno

Con il calciomercato estivo in avvicinamento, la dirigenza della Lazio è posta di fronte a decisioni cruciali che influenzeranno la struttura e le prestazioni della squadra per la prossima stagione. In questo periodo di definizioni importanti, le scelte relative ai calciatori da reintegrare dopo i prestiti, così come quelle riguardanti eventuali nuovi acquisti o cessioni, sono al centro delle discussioni tra tifosi e analisti sportivi, segnando un'estate di potenziali trasformazioni significative per il club.

Le avventure dei giocatori biancocelesti in prestito

In questo contesto, la Lazio si appresta a riunire la maggior parte dei suoi calciatori ceduti in prestito, in vista del ritiro pre-stagionale ad Auronzo di Cadore. Tuttavia, non faranno ritorno a Roma né Maximiano né Raul Moro. Il primo, dopo una stagione in cui l'Almeria è retrocesso, è stato acquistato definitivamente dalla squadra spagnola. Il secondo ha contribuito alla promozione del Real Valladolid e non rientrerà nella rosa laziale. Dalla vendita di questi due giocatori, la Lazio incasserà una cifra vicina ai dieci milioni di euro.

Ritiro alle porte, in quanti rientrano?

Tra coloro che torneranno figurano Matteo Cancellieri, la cui stagione si è conclusa con la salvezza all'ultimo respiro dell'Empoli: il suo riscatto per 9 milioni di euro appare improbabile. Rientrerà anche Marcos Antonio, campione di Grecia con il PAOK, nonostante non abbia impresso un marchio significativo. Anche Toma Basic fa ritorno dopo la retrocessione con la Salernitana, così come Akpa Akpro, che ha collezionato solo otto presenze da titolare con il Monza. Un solo gol per Crespi, in forza al Cosenza in Serie B, che rientra anch'esso a Roma. Nella Serie C, spiccano le prestazioni di Adamonis, con 36 apparizioni in porta per il Perugia, e di Floriani Mussolini, con 32 presenze stagionali con il Pescara. Altri giocatori che rientrano includono Kamenovic, Fares, Bertini, Furlanetto e Novella. La situazione di ciascuno sarà valutata attentamente durante l'estate, con il direttore sportivo Fabiani impegnato a trovare nuove squadre per questi elementi considerati in esubero. L'obiettivo è evitare di ripetere questa situazione nel prossimo anno, cercando soluzioni definitive per tutti.