Rinnovo Kamada, il prolungamento NON sarà annuale: tutti i dettagli

Una stagione a due facce per Daichi Kamada, alla sua prima esperienza in Italia: molte prestazioni scialbe e sottotono sotto la gestione Sarri nel ruolo di mezzala, seguite da una rinascita con Tudor e un adattamento più funzionale al 3-4-2-1 del croato. Certo, non è ancora tornato ai livelli dell'Eintracht, squadra con la quale ha vinto l'Europa League da protagonista assoluto, ma il suo rendimento è visibilmente migliorato nella seconda metà di stagione. Se inizialmente l'opzione di rinnovo (una clausola che solo Kamada poteva esercitare) sembrava un'utopia, ora la direzione sembra essere quella della permanenza.

Rinnovo Kamada: i dettagli

Come anticipato nei giorni scorsi, le voci su un possibile prolungamento del contratto di Daichi Kamada si sono intensificate nell'ultimo periodo. Il giocatore e i suoi procuratori hanno tempo fino a venerdì per dare una risposta definitiva alla Lazio, che aspetta. I negoziati stanno procedendo positivamente e, contrariamente a quanto riportato inizialmente, il rinnovo dovrebbe essere per più di un anno. Secondo l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, il nazionale giapponese ha deciso di comune accordo con il club di esercitare l'opzione di rinnovo, che sarà biennale o triennale per beneficiare degli effetti del decreto crescita. Kamada avrebbe preferito un solo anno, ma il direttore sportivo Fabiani è riuscito a convincerlo, considerando anche l'inserimento di una clausola di rescissione per venire incontro alle sue esigenze. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli e sono attese novità importanti a breve, forse già nella giornata di domani.

Il tweet di Moretto: