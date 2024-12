Lazio-Inter, Caicedo: "Con Inzaghi anni magici, domani i biancocelesti potrebbero..."

La sfida tra Lazio e Inter riporta al centro dell'attenzione Felipe Caicedo, attaccante che ha vissuto momenti indimenticabili con Simone Inzaghi. Parlando con La Gazzetta dello Sport, l’ecuadoriano ha elogiato il tecnico:

Di lui posso solo parlare bene. Ha sempre avuto fiducia in me, anche quando mi ha chiamato all’Inter, anche se lì le cose non sono andate come speravo".