Abbate rivela: "Impossibile che il Flaminio si possa candidare per Euro 2032. Ecco perché"

Dopo la presentazione del progetto dello Stadio Flaminio, avvenuta nella mattinata di ieri, il presidente ha illustrato la proposta della Lazio per la riqualificazione dell'impianto, esprimendo anche la volontà di candidare il Flaminio tra gli stadi che potrebbero ospitare gli Euro 2032. Tuttavia, il giornalista de Il Messaggero, Alberto Abbate, ha voluto fare chiarezza proprio su questo punto, sottolineando come al momento tale ipotesi appaia poco probabile.

Non c'è una sola chance che la Lazio abbia il progetto approvato entro il 31 luglio 2026, perché poi qualcuno oggi ha scritto che spera di completare i lavori nel 2032 per gli europei. No, ragazzi, non funziona così, c'è un iter preciso. Entro il 31 luglio 2026, cioè quindi fra quattro mesi, le società che vogliono partecipare con il proprio stadio devono presentare un progetto approvato dal punto di vista strutturale e finanziario alla FIGC.

Se viene dato l'ok, ma il progetto deve già essere approvato, concorrono per essere fra gli stadi scelti entro ottobre a Eur 2032. Come può la Lazio pensare di fare una roba del genere? In questo momento è al limite, nonostante sia praticamente già la conferenza dei servizi, è al limite lo stadio della Roma. Noi non abbiamo ancora la conferenza dei servizi, poi devono esserci 60 giorni di tempo lasciati per altre proposte. Impossibile, proprio non ci sono i tempi tecnici.