La decisione del tifo organizzato: "La nostra linea per la semifinale di Coppa Italia"

Attraverso un comunicato, il tifo organizzato ha deciso come proseguire la protesta biancoceleste

Pochi istanti fa il tifo organizzato ha pubblicato un comunicato ufficiale con le linee guida per la protesta biancoceleste. La tifoseria laziale, già assente allo Stadio Olimpico da due gare interne con Genoa e Atalanta, ha scelto ufficialmente come muoversi in vista dei prossimi impegni casalinghi della Lazio in Coppa Italia contro la Dea per la semifinale d'andata, in programma il 4 marzo.

