L'augurio ai giovani tifosi laziali per gli esami di maturità: il messaggio della Lazio

Tra strategie di mercato e prossimi impegni stagionali, la società biancoceleste ha voluto rendere omaggio ai giovani tifosi biancocelesti impegnati negli esami di maturità. Alle 8:30 di oggi è iniziata la prima prova, il tema di italiano, per i giovani studenti. La Lazio con un messaggio d'affetto e di speranza ha voluto spronare i liceali a “crederci fino in fondo”, con la grinta che mettono ogni giorno in campo e nella vita.

Il messaggio social della Lazio

Un grande augurio a tutti i ragazzi tesserati della Lazio e a tutti i nostri giovani tifosi che oggi iniziano gli esami di maturità! Affrontate questa sfida con la stessa grinta, passione e concentrazione che ogni giorno mettete in campo e nella vita. È il vostro momento: credeteci fino in fondo. La famiglia biancoceleste fa il tifo per voi. Forza ragazzi… e forza Lazio!

Il post