Rinnovo Vecino, arriva la firma dell'uruguaiano: la cifra dell'accordo

Matias Vecino continuerà a vestire la maglia laziale anche per la prossima stagione: il numero 5 biancoceleste ha raggiunto un accordo con il club capitolino per prolungare il suo contratto di rinnovo per un'altra stagione, con l'opzione automatica per il campionato successivo 2026/27, variante che dipenderà dal numero di presenze del centrocampista. Se il prolungamento verrà formalizzato nei prossimi giorni, la firma del rinnovo è già arrivata: di seguito la cifra dell'accordo.

La firma e la cifra dell'accordo

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, è arrivata la firma del classe 1991 per il rinnovo di contratto con la società biancoceleste: il centrocampista uruguaiano ha firmato un contratto per 2 milioni di euro più bonus.

