Pedro salva nuovamente la partita: i suoi numeri nell'arco della stagione sono impressionanti

É Pedro il protagonista biancoceleste del match disputato a San Siro, grazie a lui le aquile sono riuscite a concludere l'incontro con l'Inter con un pareggio, infatti, soltanto circa 20 minuti dopo essere stato chiamato dal mister Marco Baroni per sostituire Gustav Isaksen, il numero 9 ha centrato la porta con un pallone arrivato da Matias Vecino. Al 90' è arrivata una nuova occasione per l'ex Barcellona di far arrivare nuovamente la Lazio in parità, infatti, dopo un tocco con il braccio di Bisseck su palla di Taty e delle tensioni tra Baroni e Inzaghi, entrambi espulsi, il VAR ha richiamato il fischietto Chiffi per assegnare un rigore a favore delle aquile, battuto in modo eccellente da Pedro e che ha annullato il vantaggio dell'Inter sul Napoli per la corsa allo scudetto.

Pedro: con lui in campo è una nuova Lazio

Ormai è chiaro, quando la maglia numero 9 scende in campo la partita cambia completamente, infatti, ogni volta che Pedro ha mandato un pallone in rete, la Lazio non ha mai perso. Come riportato da Il Corriere dello Sport, oltre all'aver permesso alle aquile di concludere il match a San Siro con un pareggio, ieri sera l'ex Barcelona ha raggiunto un traguardo personale, infatti, sono in totale 10 i gol da lui segnati, di cui 8 arrivati dalla panchina, ma non solo, tra i numerosi palloni mandati in rete avversaria si contano 3 doppiette.

Lazio: i gol a confronto

Quasi ogni membro della rosa biancoceleste ha mandato almeno un pallone in porta, ad eccezione dei nuovi arrivati, dei terzini Nuno Tavares, Luca Pellegrini e Elseid Hisaj e del mediano Nicolò Rovella. Ad aver segnato un gol, invece, ci sono Il centrocampista Guendouzi, i difensori centrali Gila e Patric e l'attaccante Tchaouna, mentre Alessio Romagnoli, Samuel Gigot, Matias Vecino e Tijjani Noslin sono a quota 2. Dele-Bashiru è l'unico ad aver mandato 3 palloni in rete e sopra di lui ci sono il terzino Adam Marusic e l'ala Gustav Isaksen, entrambi con 4 gol segnati. Ad occupare il podio, invece, ci sono il capitano Mattia Zaccagni, con 8 reti, Boulaye Dia, a quota 9, e la prima posizione è contesa da Taty e Pedro, entrambi con la doppia cifra.