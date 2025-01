Braga-Lazio: il programma per la vigilia del match

In Europa League i biancocelesti stanno svolgendo una gloriosa stagione, tanto da essere in vetta alla classifica con 19 punti, ma non solo, dopo la vittoria contro il Real Sociedad, la Lazio, è la prima qualificata diretta agli ottavi di finale. Per la squadra, guidata dal mister Marco Baroni, si avvicina un nuovo incontro, infatti, il 30 gennaio alle ore 21:00 si disputerà Braga-Lazio allo stadio Axa, partita che sarà arbitrata dal direttore di gara John Brooks.

Lazio - Depositphotos

Braga-Lazio: bilancio delle due squadre

Mentre nel campionato di Serie A la Lazio sta riscontrando delle difficoltà, in Europa League sta svolgendo una stagione strabiliante. In 7 partite giocate fino ad ora, i biancocelesti, hanno totalizzato 6 vittorie ed un solo pareggio contro la squadra bulgara del Ludogorets, risultato che ha condotto il club a guardare le altre squadre dall'alto della classifica. Nel bilancio del Braga, invece, si contano 2 vittorie, un pareggio e ben 4 sconfitte, risultati che l'hanno fatta classificare al 27° posto, con un totale di 7 punti. Il bilancio sembra essere a favore dei biancocelesti, tuttavia, il 30 gennaio sarà il primo incontro tra le due avversarie.

Nella pagina successiva il programma della vigilia