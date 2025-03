Nuno Tavares vicino al rientro: le condizioni del terzino portoghese

Con Patric out e una situazione in emergenza nel reparto difensivo, una consolazione in questo scenario è senza dubbio il rientro di Nuno Tavares. Il terzino portoghese, tornato a Roma dal ritiro in Nazionale, dopo esser risultato non idoneo per gli impegni del Portogallo contro la Danimarca, sembra aver superato l'affaticamento agli adduttori, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Tavares, condizioni da valutare

In questi giorni prima dell'impegno casalingo contro il Torino, in programma per lunedì 31 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, andranno valutate le condizioni del “treno” Nuno per stabilire se sarà in grado di partire dal 1' contro i granata, o eventualmente a gara in corso. Con il rientro quest'oggi dei Nazionali, lo staff medico biancoceleste testerà nuovamente il numero 30.

Emergenza in difesa

Con l'operazione alla caviglia, comunicata attraverso un post social dallo stesso Patric, il difensore spagnolo termina con grande anticipo la stagione in biancoceleste. I tempi di recupero dopo l'intervento alla caviglia non saranno brevi e il mister Baroni dovrà fare a meno di un difensore centrale. Se in campionato Provstgaard avrà più spazio, in Europa il neoacquisto danese non è stato inserito in lista, motivo per cui saranno solo tre i difensore centrali ad essere a disposizione per i prossimi impegni europei.