Romaest e la Lazio: maglie storiche e due giocatori presenti

In questi istanti al Centro Commerciale Romaest, due eventi imperdibili per il tifoso laziale. Il primo prevede l'esposizione di alcune maglie storiche, provenienti dal Lazio Museum Ufficiale, dalle 10:00 alle 21:00. L'altro evento invece, il secondo, consentirà ai tifosi di ricevere un autografo da due rappresentanti della prima squadra maschile, ovvero Pedro e Mario Gila e da 2 rappresentanti della Lazio Women. Un incontro tra giocatori e tifosi che dovrebbe durare fino alle 16.30.

La mostra di maglie e cimeli

Un allestimento che farà fare ai tifosi un vero e proprio tuffo nel passato, emozionante e storico. L'esposizione di questa mostra vedrà tante opere che immortalano i momenti storici della società capitolina. Rappresentazioni che raffigurano personaggi, bandiere ed eventi vincenti. Per il resto si potranno ammirare le maglie che hanno fatto la storia della prima squadra della capitale.

Pedro e Gila per i tifosi

Come già accennato ci sarà anche un momento magico, sopratutto per i più giovani, dove il tifoso potrà incontrare due importanti beniamini. Un incontro a tinte spagnole che riguarda Pedro e Mario Gila, due elementi importantissimi per la rosa di Marco Baroni. I due calciatori si fermeranno a firmare autografi e scattare foto con i propri fans. Non mancherà sicuramente l'incoraggiamento da parte dei tifosi in questo momento delicato della stagione dove in palio c'è un piazzamento in Champions League tutto da giocare e i quarti di finale di Europa League.