Olimpiadi 2024, oggi le prime medaglie: ecco gli italiani in gara

Dopo la cerimonia di apertura svoltasi nella serata di ieri sulla Senna, oggi iniziano ufficialmente le gare dei giochi olimpici e verranno assegnate le prime medaglie, 14 per la precisione.

Dove vedere le Olimpiadi?

Tutte le 3800 gare di questi giochi olimpici saranno visibili su Discovery+. Si possono seguire anche su Sky (canali Eurosport, che da 2 diventano 10 per l'occasione), su Rai 2 e Rai Sport HD in chiaro, dove si potranno seguire gli italiani e gli eventi di maggior rilievo, e in streaming. Sempre in streaming, le Olimpiadi saranno trasmesse da Amazon Prime, DAZN, NOW TV e Tim Vision.

Olimpiadi 2024, il programma completo del 27 luglio

Di seguito la lista completa di chi gareggerà oggi.

8:30 BADMINTON

Doppio - misto

Singolo - donne

Doppio - uomini

Doppio - donne

Singolo - uomini



09:00 CANOTTAGGIO

Singolo – uomini, batterie

Singolo – donne, batterie

Doppio – uomini, batterie (Matteo Sartori, Nicolò Carucci)

Doppio – donne, batterie (Stefania Gobbi, Clara Guerra)

Quattro di coppia – uomini, batterie (Luca Rambaldi, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza)

Quattro di coppia – donne, batterie.



09:00 PALLAMANO

Uomini, fase a gironi (2 partite)



09:00 TIRO A SEGNO

Carabina ad aria compressa 10 m – squadre miste, qualificazione (Italia)

Pistola ad aria compressa 10 m – qualificazione maschile

Pistola ad aria compressa 10 m – qualificazione femminile



10:00 EQUITAZIONE

Completo, dressage a squadre ed individuale (Italia)



10:00 SCHERMA

Spada individuale – donne, tabellone dei 64 (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio)

Sciabola Individuale – uomini, tabellone dei 64 (Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo)



10:00 HOCKEY SU PRATO

Uomini, fase a gironi (2 partite)



10:00 JUDO

48 kg – donne, eliminatorie (Assunta Scutto)

60 kg – uomini, eliminatorie (Andrea Carlino)



10:30 TIRO A SEGNO

Carabina ad aria compressa 10 m – Finale a squadre miste (eventuale Italia con Barbara Gambaro, Danilo Denis Sollazzo)

Carabina ad aria compressa m – qualificazioni maschili (Paolo Monna, Federico Nilo Maldini)



10:30 HOCKEY SU PRATO

Uomini, fase a gironi (2 partite)



11:00 TUFFI

Trampolino sincro 3 m – donne (Elena Bertocchi, Chiara Pellacani)



11:00 GINNASTICA ARTISTICA

Qualificazioni – uomini



11:00 NUOTO

100 m farfalla – donne, batterie (Costanza Cocconcelli, Viola Scotto Di Carlo)

400m stile libero – donne, batterie

100 rana uomini, batterie (Ludovico Blu Art Viberti, Nicolò Martinenghi)

400m stile libero – uomini, batterie (Marco De Tullio, Matteo Lamberti)

Staffetta 4x100m stile libero – donne, batterie (Italia)

Staffetta 4x100m stile libero – uomini, batterie (Italia)



12:00 SKATEBOARD

Street maschile, eliminatorie



12:00 TENNIS

1° turno – Singolare femminile (Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani)

1° turno – Singolare maschile (Luciano Darderi)

1° turno – doppio maschile (Simone Bolelli, Andrea Vavassori)

1° turno – doppio femminile (Jasmine Paolini, Sara Errani)



13:00 VOLLEY

eliminatorie maschili (Italia-Brasile)

eliminatorie femminili



14:00 PALLANUOTO

Donne, fase a gironi (4 partite)



14:00 BEACH VOLLEY

Fase a gironi maschile (Samuele Cottafava, Paolo Nicolai)

Fase a gironi femminile



14:00 PALLAMANO

Uomini, fase a gironi (2 partite)

14:30 CICLISMO SU STRADA

Cronometro individuale – donne (Elisa Longo Borghini)

Cronometro individuale – uomini (Alberto Bettiol, Filippo Ganna)



14:30 RUGBY A 7

Uomini, semifinali e finali



15:00 CANOA SLALOM

Maschile Slalom C1 batterie (Raffaele Ivaldi)

Femminile Slalom K1 batterie (Stefanie Horn)



15:00 CALCIO

Uomini, fase a gironi (2 partite).



15:00 TENNISTAVOLO

Singolare femminile (Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli)



15:30 PUGILATO

54 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale (Sirine Charaabi)

60kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale (Alessia Mesiano)

63,5 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

80 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale (Salvatore Cavallaro)



15:30 GINNASTICA ARTISTICA

Qualificazioni – uomini



16:00 JUDO – Finali

48 kg – donne, final block (ev. Assunta Scutto)

60 kg – uomini, final block (ev. Andrea Carlini)



17:00 SKATEBOARD

Finale Street maschile



17:00 CALCIO

Uomini, fase a gironi (2 partite)



17:00 HOCKEY SU PRATO



19:00 SURF

1° Round (Leonardo Fioravanti)



19:00 PALLAMANO

Uomini, fase a gironi (2 partite)



19:00 SCHERMA

Finali Spada individuale donne (ev. Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio)

Finali Sciabola individuale uomini (ev. Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo)



19:00 CALCIO

Uomini, fase a gironi (2 partite)



20:00 PUGILATO

54 kg femminile eliminatorie (Sirine Chaarabi)

60 kg femminile eliminatorie (Alessia Mesano)

80 kg maschile eliminatorie (Salvatore Cavallaro)



20:00 GINNASTICA ARTISTICA

Qualificazioni – uomini (Italia)



20:30 NUOTO

100 m farfalla – donne, semifinali (ev. Costanza Cocconcelli, Viola Scotto Di Carlo)

400m stile libero – finale maschile (ev. Marco De Tullio, Matteo Lamberti)

400m stile libero – donne, finale

100 rana – uomini – semifinali (ev. Ludovico Blu Art Viberti, Nicolò Martinenghi)

Staffetta 4x100m stile libero – donne, finale (ev. Italia)

Staffetta 4×100 stile libero – finale maschile (ev. Italia)



21:00 CALCIO

Uomini, fase a gironi (2 partite)