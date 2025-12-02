Giudice sportivo Milan-Lazio, pioggia di squalifiche e ammende per la Lazio

È stata una giornata che ha visto gli animi scaldarsi soprattutto in Milan-Lazio in seguito alla scelleratezza del fischietto di gara nella sua spiegazione allo stadio dopo la revisione al monitor. Dal tocco di mano di Pavlovic in poi San Siro si è surriscaldato con tanto di espulsione di Allegri e Ianni, vice di Sarri, che sono venuti a contatto mentre Collu si dirigeva al monitor.

Come di consueto il martedì, è uscito il comunicato del giudice sportivo che ha ratificato tutte le sanzioni della giornata riportate sui referti dei giudici di gara.

Le sanzioni al Milan

Giocatori ammoniti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, Matteo Gabbia.

Giocatori ammoniti per comportamento non regolare in campo: Samuele Ricci

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato tre bottigliette di plastica, due bicchieri di plastica semipieni ed un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00 ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una "on field review", dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria.

Le sanzioni alla Lazio

Ianni - IPA

Giocatori ammoniti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: Alessio Romagnoli.

AMMENDA DI €5.000,00 GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE) ZACCAGNI Mattia (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.