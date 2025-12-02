Lazio-Milan, il bilancio tra Sarri e Allegri in Coppa Italia

Con l’amaro in bocca la Lazio di Maurizio Sarri ha lasciato San Siro, a seguito di una sconfitta con il Milan dal finale a dir poco nebuloso. Goffo l’intervento del direttore di gara, alla ricerca di un espediente per non concedere il calcio di rigore ai biancocelesti. Dopo il silenzio stampa la Lazio sarà nuovamente impegnata, tra poco più di quarantotto ore, contro il Milan di Allegri: questa volta in palio un posto ai quarti di finale della competizione. Per la quarta volta in carriera, i due tecnici toscani si affronteranno in Coppa Italia, per una serie di confronti iniziata a febbraio 2017, quando Sarri era sulla panchina del Napoli, e Allegri su quella della Juventus.

La semifinale tra Juventus e Napoli

28 febbraio 2017, in Coppa Italia un lato di tabellone vede opposti in semifinale bianconeri e partenopei. Si parte allo Juventus Stadium, la gara è ricca di gol. A trovare il vantaggio è proprio la formazione di Sarri: Insigne crea per Callejòn che finalizza, ma i bianconeri non restano a guardare. La seconda frazione di gioco è tutta a favore dei bianconeri, che grazie ai colpi dei suoi tenori ribalta la gara e incrementa il parziale: Dybala pareggia subito al 47’, mentre Higuaìn, con il più classico dei gol dell’ex, regala alla Juve il vantaggio. La gara la chiuderà Dybala, che a venti minuti dalla fine sigla il 3-1. A Napoli non basterà il successo dei padroni di casa, che si imporranno per 3-2 vedendo però la Juventus andare in finale.

Il quarto di finale tra Juventus e Lazio

A distanza di sei stagioni Allegri e Sarri si ritrovano nuovamente opposti in Coppa Italia: il primo da poco tornato a Torino, l’ex Napoli invece alla seconda annata nella capitale. La stagione dei club è ripresa da poco dopo la pausa legate al Mondiale vinto dall’Argentina di Messi, e fatta eccezione per Milinkovic-Savic e Provedel, la Lazio schiera il suo undici ideale. Il primo tempo scivola tra poche emozioni, quando Bremer a un minuto dall’intervallo capitalizza il calcio d’angolo battuto da Filip Kostic, vecchio desiderio estivo di Sarri. Nel secondo tempo la Lazio non riuscirà a ribaltare l’esito della sfida, eliminata così ai quarti di finale dell’edizione 2022-2023, dopo che qualche settimana prima Immobile e compagni avevano salutato anche l’Europa League, retrocedendo in Conference.

Sarri alla ricerca di una semifinale che arricchirebbe la stagione della Lazio, Allegri invece alla ricerca del bis dopo il successo dello scorso sabato: fischio d'inizio giovedì alle 21.00.