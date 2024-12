Baroni nel post: "E' dura a salire ma può essere facilissimo scendere, la Lazio è forte. Su Noslin..."

Dopo 72 ore dalla spettacolare vittoria della Lazio contro il Napoli in Coppa Italia allo Stadio Olimpico, che ha visto il protagonista assoluto essere l’attaccante Noslin con una straordinaria tripletta, la squadra di Marco Baroni si è diretta verso Napoli per prepararsi all’incontro di campionato.Il Napoli, guidato da Antonio Conte, ha cercato di reagire durante la partita, ma la solidità difensiva della Lazio e la determinazione dell’attacco hanno reso vana ogni loro offensiva. Il tecnico laziale, pur soddisfatto della prestazione, ha sottolineato che il cammino è ancora lungo e che la sua squadra deve restare concentrata, senza abbassare la guardia contro una compagine come il Napoli, che nonostante la sconfitta resta una delle formazioni più temibili del campionato. La Lazio anche in campionato torna a battere il Napoli portando a casa altri tre punti importanti per la classifica. Di seguito le parole di Baroni

Condoglianze ai genitori di Flavio e Francesco

“Mi unisco allo staff e alla società nel porgere le più sincere condoglianze alla famiglia di Flavio e Francesco per la tragica scomparsa.”

Sul match di oggi

"Siamo contenti per la bella partita, l'abbiamo giocata come volevamo. Vogliamo degli avversari difficili per alzare il nostro livello ed essere sempre competitivi. Complimenti a tutti, a chi ha giocato dal primo minuto e a chi è entrato a partita in corso. Io e il mio staff abbiamo capito da subito di avere una squadra competitiva. Ci autoalimentiamo, è un gruppo che lavora, che ha cultura. Il primo confronto lo dobbiamo fare con noi stessi, la sfida è con noi. La classifica parla chiaro, noi vogliamo ben figurare attraverso il gioco. Gli ultimi 15 min del primo tempo abbiamo permesso al Napoli qualcosa in più perché ci eravamo innervositi. Lavoriamo per crescere."

Su Noslin e Dele-Bashiru

“Noslin deve fare il suo percorso e crescere. Fra tre giorni andiamo a fare una partita importante, lo spazio c'è per tutti. Non voglio parlare di riserve perchè li vedo in settimana e talmente sono tutti bravi che mi mettono in difficoltà. Dele ha fatto la sua prima partita importante, può crescere. Noi lo aiuteremo e lui aiuterà la squadra. Voglio che si mantenga l'umiltà, stiamo facendo bene ma il percorso è lungo."