Allarme in casa Lazio, Marusic lascia il ritiro della Nazionale

In vista degli impegni in Nazionale per la qualificazione ai Mondiale 2026, diversi biancocelesti hanno raggiunto le proprie federazioni per iniziare i rispettivi ritiri. Tra i laziali convocati risulta anche Adam Marusic, pilastro della Nazionale del Montenegro, che ha anticipatamente lasciato il proprio ritiro.

Il terzino lascia il ritiro del Montenegro: cosa è successo

Il difensore della Lazio, alle prese con un fastidio muscolare - come aveva confermato lo stesso Sarri nel post partita contro il Verona - , non prenderà parte alle prossime gare di qualificazione con il Montenegro. A confermare la notizia è stata una nota ufficiale della Federazione montenegrina, che ha comunicato il forfait del terzino biancoceleste.

Il rientro a Roma

Il problema fisico era già emerso domenica scorsa, nel corso del match contro il Verona. “Marusic mi ha chiesto il cambio per un po' di dolore agli adduttori”, aveva rivelato Sarri al termine della partita in conferenza stampa. Con il rientro del difensore a Roma si dovrà stabilire l'entità dell'infortunio e valutare i tempi di recupero.