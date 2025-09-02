Il Giudice Sportivo sanziona la Lazio: ecco perché

Terminata la 2° giornata di Serie A, il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha esposto le proprie decisioni relative al turno di campionato appena trascorso. Il Giudice Sportivo ha deliberato una dura decisione nei confronti della società biancoceleste.

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Como, Cremonese, Genoa, Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Roma e Torino, hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.