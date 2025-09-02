Europa League, Ciro Immobile out dalla lista Uefa del Bologna

L'ex bomber della Lazio ha finalmente fatto ritorno in Serie A, pur vestendo una maglia diversa da quella biancoceleste. Dopo l'esperienza al Besiktas, Ciro Immobile ha scelto l'Italia come nuova avventura della sua carriera, firmando con il Bologna un contratto di un anno con opzione fino al 2027. Tuttavia, arriva una tegola pesante per l'ex numero 17 biancoceleste: Vincenzo Italiano lo ha escluso dalla lista UEFA.

Bologna, Immobile fuori dalla lista UEFA: il motivo

Ciro Immobile non prenderà parte alla fase “campionato” dell’Europa League. L’attaccante del Bologna, alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dai campi almeno fino a fine ottobre, è stato escluso dalla “Lista A” diramata dal tecnico Vincenzo Italiano per la competizione europea.

Una scelta obbligata, dettata dalle condizioni fisiche non ottimali del centravanti, arrivato in estate alla corte rossoblù con grandi aspettative ma costretto subito a fermarsi per un problema muscolare, rimediato al debutto in campionato contro la Roma.

La “Lista A” del Bologna

PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

DIFENSORI: Casale, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

CENTROCAMPISTI: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.