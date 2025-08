Auguri di buon compleanno all'ex Lazio Fernando Couto

Un protagonista degli anni d'oro biancocelesti compie gli anni. Parliamo di Fernando Couto. L'ex difensore portoghese spegne 56 candeline e faceva parte della grande Lazio di Sergio Cragnotti presidente e Sven Goran Eriksson allenatore. Una squadra che si commentava da sola leggendo l'elenco degli atleti presenti in rosa e i trofei vinti in Italia ed in Europa. Anche la S.S.Lazio ha ricordato il compleanno di Fernando Couto con una stories via social, su Instagram.

Il suo periodo alla Lazio

La società Lazio, tramite i suoi canali social, ha voluto augurare buon compleanno all'ex difensore biancoceleste ricordando le 217 presenze e gli 11 gol realizzati nel corso delle sue 7 stagioni vestendo l'aquila sul petto. Impressionante anche il suo palmares con i capitolini: uno scudetto conquistato nel 2000, una Coppa delle Coppe ( 1999 ), due Coppe Italia ( 2000 e 2004 ), una Supercoppa europea ( 1999 ) e due Supercoppe italiane ( 1998 ).

Il post social della società Lazio

Un calciatore entrato nel cuore dei tifosi biancocelesti per tanti motivi. In primis sicuramente i trofei vinti e il far parte di una rosa incredibile che ha lasciato il segno nella storia del calcio italiano e ovviamente della società capitolina. L'altro fattore è l'atteggiamento in campo amato dai tifosi, la sua grinta e il suo agonismo aggressivo verso l'avversario e poi la sua iconica esultanza, la spettacolare capriola in sospensione, a 360 gradi.

