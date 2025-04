Serie D: é ufficiale, il Giudice Sportivo ha deciso il destino della Sanbenedettese

Dopo il ricorso presentato dal Teramo, il Giudice Sportivo ha espresso la sua decisione riguardo la Sanbenedettese, infatti, la squadra di Serie D è stata promossa ufficialmente in Serie C. Il club guidato da Palladini, dopo aver dominato il girone F ed essersi portata a 10 punti di distacco dal Teramo, può finalmente festeggiare la promozione.

Pallone Europa League - LazioPress

Serie D: il ricorso del Teramo contro la Sanbenedettese

La squadra di calcio Teramo aveva presentato un reclamo al Giudice Sportivo in seguito alla partita contro la Sambenedettese del 13 aprile, terminata con la vittoria per 1-2 del club di Palladino. La decisione dietro alla presentazione del ricorso riguarda un errore arbitrale commesso dal fischietto Andrea Giordani, infatti, l'arbitro, nel corso della partita avrebbe estratto per due volte il cartellino giallo nei confronti di Moretti, attaccante della Sanbenedettese, ma senza espellerlo. Nonostante l'errore commesso dal direttore di gara, il Giudice Sportivo ha rifiutato il reclamo del Teramo poiché considera l'omissione di Giordani insufficiente per invalidare la partita.

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo