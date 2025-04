Rambaudi su Lazio-Bodoe/Glimt: "Giovedì non è impossibile ribaltare il risultato"

Dopo la sconfitta per 2-0 in Norvegia al girone d'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, la rosa biancoceleste ha una nuova occasione di tentare di accedere alle semifinali, dove incontrerà la vincente tra il Tottenham e l'Eintracht Francoforte, infatti, il 17 aprile alle ore 21:00 é in programma Lazio-Bodoe/Glimt allo stadio Olimpico. Durante l'incontro, visibile su Sky Sport Summer e in streaming su NOW e diretto dal fischietto Daniel Siebert, le aquile dovranno scendere in campo al meglio delle loro forze e tentare in ogni modo di sconfiggere l'avversario. L'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi, in vista dell'importante partita, si è espresso ai microfoni di Radiosei.

Europa League - Depositphotos

Roberto Rambaudi a Radiosei

Sulle prestazioni del club biancoceleste

La Lazio gioca, già col Torino era tornata in parte quella che vedevamo all’inizio. Giovedì non è impossibile ribaltare il risultato.

Sui possibili marcatori

Direi Zac, Castellanos e un difensore su un calcio piazzato. Taty fa prestazioni a servizio della squadra, impensierisce gli avversari e trova gli spazi per i compagni.

Su Lazio-Bodoe/Glimt

I primi 20′ devi schiacciarli ma con intelligenza e pazienza perché sono bravi nelle ripartenze e se prendi un gol si complica ancora di più la situazione.

Sulla probabile formazione

Sceglierei Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

Riguardo Matias Vecino