Lazio, l'esperienza conta: biancocelesti Over e Under 30 a confronto

Sono molti gli Over 30 presenti nella rosa biancoceleste, infatti, in difesa gli unici a non aver ancora raggiunto quel numero sono i terzini Luca Pellegrini e Nuno Tavares, classe 1999 e 2000, e i centrali Mario Gila e Oliver Provstgaard. A centrocampo, invece, soltanto Matias Vecino ha già compiuto 30 anni, mentre in attacco risalta la figura di Pedro. C'è una differenza anche in porta, infatti, Christos Mandas ha festeggiato a settembre i suoi 23 anni, mentre Ivan Provedel ha raggiunto i 31. Le aquile Over 30, soprattutto nella stagione attuale, si sono resi protagonisti di prestazioni da Oscar, dimostrando che a volte l'arma segreta è l'esperienza.

La stagione degli Over 30

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, sono numerose le occasioni in cui la partita è stata salvata da un biancoceleste Over 30, infatti, sono in totale 14 i punti da loro portati, basti pensare al gol di Vecino contro la Juventus o alla doppietta di Pedro in Lazio-Parma, ma anche alla rete di Romagnoli nel derby o al pallone mandato in porta da Marusic durante l'incontro con il Torino.

Nella pagina successiva le reti degli Over e Under 30 a confronto