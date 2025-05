Juventus, Tudor ritrova Vlahovic: sfida da dentro o fuori contro la Lazio

Obiettivo Champions, margine zero



Come la Lazio, anche la Juventus arriva al big match con la consapevolezza di non poter commettere errori. Una vittoria contro una diretta concorrente è fondamentale per continuare a inseguire il sogno Champions League. Una nota positiva per Igor Tudor arriva dal recupero di Dusan Vlahovic, anche se il bomber serbo dovrebbe iniziare la gara dalla panchina.

Scelte obbligate e certezze tattiche



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico croato sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 già visto contro il Bologna. In attacco spazio a Kolo Muani e Nico Gonzalez, mentre in difesa le scelte sono quasi obbligate: confermato il trio composto da Savona, Veiga e Kalulu. Resta improbabile un impiego dal 1' per Gatti, anche se le sue possibilità di rientrare tra i convocati crescono. Out invece Yildiz, fermato dalla squalifica.