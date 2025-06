Salernitana-Sampdoria 0-2, partita sospesa: cosa è successo nella gara di playout

Nella cornice dello stadio Arechi di Salerno andava in scena il ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria. Nella partita di andata i blucerchiati hanno conquistato una vittoria per ben 2-0 grazie alle reti di Meulensteen e Curto.

Questa sera il ritorno in una atmosfera particolarmente bollente. Il match si stava svolgendo con lo stesso risultato dell'andata. Un 2-0 netto per la Sampdoria grazie alle reti di Coda e Sibilli. Un gol per tempo e rispettivamente gli ospiti che rimarrebbero in serie B mentre i granata a retrocedere di conseguenza in serie C. Dopo circa un'ora di gara però il delirio, partita sospesa e a dominare atti vandalici ed inciviltà.

Cosa è accaduto allo stadio

Partita sospesa e che non sembra poter riprendere. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Dopo un’ora circa di gioco in campo sono piovuti petardi, fumogeni e seggiolini da parte del settore dei tifosi granata: l’arbitro ha interrotto la partita al 65simo, con le squadre costrette a raggiungere gli spogliatoi. Adesso si è in attesa di una nuova decisione con la situazione che sembra però non migliorare.

Sotto la curva occupata dai tifosi della Salernitana è arrivata la polizia in assetto antisommossa. Dopo che il gioco è rimasto fermo per 10 minuti, l’arbitro Daniele Doveri ha deciso di rimandare le squadre negli spogliatoi. Insomma, sembra non esserci davvero pace per questi playout di Serie B rimandati più volte dopo la vicenda che ha riguardato la società Brescia e l’intossicazione che ha colpito i tesserati della Salernitana domenica scorsa nella trasferta di andata dei playout a Genova.

La Sampdoria resta in B

Non è ufficiale, non può esserlo finchè non arriva il triplice fischio finale del match di ritorno di questi playout tra Salernitana e Sampdoria. Mancano al termini 25 minuti più recupero e i blucerchiato conducono per ben 4 reti di vantaggio tra la gara di andata e questa di ritorno ( da terminare ) .

Questo significa rimanere in serie B per la squadra di Genova e scongiurare quello che sembrava davvero un dramma sportivo. L'ambiente doriano freme per disputare i restanti minuti e rendere ufficiale la sua permanenza nella serie cadetta.

L'arrivo in società di grandi nomi

La Sampdoria stava cadendo a picco ed il terrore per una ipotetica retrocessione in serie C ha spinto a decisioni forti che puntavano sul senso di appartenenza e su volti storici. Così che il 7 aprile è stato ufficializzato il nuovo staff doriano. Allenatore Alberigo Evani; allenatore in seconda Attilio Lombardo e collaboratore tecnico Angelo Gregucci. Gli ultimi due nomi volti di rilievo anche nella storia della Lazio.