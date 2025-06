La top 5 dei club che più ricavano dagli sponsor tecnici

E' risaputa ormai l'importanza dei ricavi che arrivano dagli incassi, dai diritti tv e dagli sponsor. Proprio di questi ultimi ha dedicato un focus calcioefinanza, rendendo pubbliche le cifre che ogni società ricava dagli sponsor tecnici che progettano le maglie in ogni stagione calcistica. La top 5 vede protagoniste le milanesi, le romane e la Jucventus, che su tutte si classifica al primo posto in assoluto.

Il post social con la classifica

La situazione sponsor in casa Lazio

Come visto i biancocelesti incassano una cifra importante dall'attuale sponsor tecnico Mizuno. Il bran giapponese infatti versa nelle casse della Lazio ben 3,9 milioni di euro ogni anno.

Non solo sponsor tecnico, negli ultimissimi giorni infatti il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ha parlato come i biancocelesti siano molto vicini alla chiusura del main sponsor ( ovvero un brand che figuri sulla parte anteriore della maglia ). Una questione che manca da anni dalle parti di Formello e sarebbe sicuramente una gran bella notizia poichè, sempre il giornalista, ha sottolineato come i capitolini incasserebbero una cifra che supera i 5 milioni di euro annui. Una notizia simile uscì anche lo scorso anno ma poi non se ne fece nulla, staremo dunque a vedere.