Lazio, un uomo in meno per Sarri, si ferma Lazzari: i tempi di recupero

La stagione della Lazio è in ripresa, dopo la brutta sconfitta di Como, è arrivata la bella vittoria contro il Verona in casa. Adesso i biancocelesti attendono due partite importantissime per delineare l’inizio di questa stagione: Sassuolo in trasferta e Roma in casa.

Brutte notizie per Lazzari

La stagione del terzo Manuel Lazzari inizia con il piede sbagliato in quanto - come riporta Il Messaggero - il calciatore sarà costretto a fermarsi per un fastidio muscolare, rimediato durante l’allenamento di venerdì. È sempre il polpaccio destro a dare problemi, lo stesso per cui il terzino aveva chiesto il cambio lo scorso 20 aprile a Marassi, nel mezzo contro il Genoa, e che, spesso, lo ha smesso kappaò durante la sua esperienza alla Lazio. Ieri pomeriggio Lazzari, come da programma, si è presentato a villa Mafalda per gli accertamenti del caso e il responso ufficiale è sempre più probabile: pare che l’ex SPAL debba essere fermo per le sfide contro il Sassuolo e Roma, a meno che non si andrà addirittura oltre. Il problema è che Sarri avrà a disposizione un difensore in meno e dovrà rinunciare ad un terzino.

Rientrano Vecino e Isaksen, Patric attende

La buona notizia, invece, è che, salvo imprevisti, Vecino tornerà in gruppo, così come Pedro dopo la gestione degli ultimi giorni. L’uruguaiano non si allena con il resto dei compagni della rifinitura pre Burnley dell’8 agosto in cui si sbloccò per un problema di una vecchia cicatrice al flessore. 32 giorni che inevocheranno a cautela per domenica a Reggio Emilia poiché l’ex Inter, con la sua esperienza, potrebbe tornare utile anche contro la Roma. Se stesso discorso per i Isaksen che, dopo la brutta mononucleosi, finalmente è stato reinserito in lista e tornerà disponibile. Patric, invece, dovrà attendere altro tempo visto che tra operazione alla caviglia e stiramento al retto femorale dovrà recuperare le condizioni fisica. Dopo due giorni di riposo, Sarri ritroverà la squadra oggi alle 17 per il primo allenamento di una settimana in cui sono giovedì, recupererà tutti i nazionali.