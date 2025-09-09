Lazio, futuro lontano per Gigot, l’infortunio complica l’addio: il piano del difensore francese

Nonostante il mercato è bloccato, la Lazio guarda avanti al futuro e - come riporta il dizionario odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport - sarebbe già orientandosi verso tre nuovi profili, uno di questi il difensore Jan-Carl Simic. La scelta di concentrarsi su un centrale è dipesa soprattutto anche dalla situazione di Gigot, difensore è arrivato allo scorso anno, protagonista con la Lazio solo per la scorsa stagione, assieme a Baroni.

La situazione di Gigot

La Lazio è stata chiara con Gigot: il difensore francese non rientra nei piani di Sarri, motivo per cui il calciatore si è subito preoccupato di trovarsi una nuova squadra, ma l’inconveniente dell’infortunio ha bloccato tutto. Il centrale si era addirittura recato in Francia, sua terra natale, per un consulto medico ma, adesso, parrebbe rientrato a Roma. La sua non è una situazione facile: Gigot è out per infortunio e fuori dal progetto biancoceleste, diversamente da come appariva 12 mesi fa, quando fu acquistato dalla Lazio negli ultimi giorni di mercato in sostituzione di Casale, ferito in prestito a Bologna. Il francese si opererà alla caviglia, intervento per il quale sono in via decisionale delle tempistiche di recupero e, con ogni probabilità, l’operazione avverrà in patria.

Il piano di Gigot

Al momento, è rientrato a Formello e, viste le condizioni, proseguirà staccato dal resto della rosa. Gigot aveva iniziato la preparazione in gruppo, il giorno dopo la prima amichevole con la Primavera biancoceleste era scomparso dei radar non allenandosi con i compagni. La Lazio, in un primo comunicato, aveva parlato di lombosciatalgia, al mal di schiena si sono aggiunti i problemi all’anca e alla caviglia, probabilmente correlati fra loro. Aldilà di tutto, a causa di tutti questi infortuni, sono sfumate le possibili trattative in uscita che avrebbero permesso alla società di leggere dei costi e di trovare una squadra che lo accogliesse. Proprio per questo motivo, il piano è quello di riprendersi e, appunto, nel frattempo, allenarsi, in disparte, a Formello per poi venire ceduto a gennaio.