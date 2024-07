Il D.S. del Saarbrücken su Sardo: "Giocatore molto promettente, già a febbraio…"

Jacopo Sardo da ieri non è più un giocatore della Lazio, infatti il talentino biancoceleste si è trasferito in Germania al Saarbrücken, squadra satellite del Bayer Leverkusen. Ai microfoni della Bild sono arrivate le parole del DS della squadra tedesca Jürgen Luginger sulla firma di Sardo.

Ci siamo tenuti in contatto, abbiamo aspettato e col tempo si è concretizzato l'affare. Il presidente, che parla italiano e conosce la cultura, ha reso tutto ancora più facile. Siamo comunque sicuri di essere riusciti a ingaggiare un giocatore molto promettente e già molto preparato anche per quanto riguarda la fase difensiva…”

L'1. FC Saarbrücken è riuscito a conquistare Jacopo Sardo, un ottimo giovane a centrocampo. Il 19enne Jacopo Sardo si trasferisce per due anni al Saarland dalla SS Lazio Roma, top club della Serie A italiana, dove ha giocato anche il giocatore della nazionale Miroslav Klose.

Ad oggi ha potuto maturare una preziosa esperienza, tra le altre, in Coppa Primavera e UEFA Youth League, ed è stato nominato miglior centrocampista dell'anno nel 2024. Jacopo milita nel settore giovanile della SS Lazio dal 2022. Attualmente gioca nell'Under 19 della Lazio e ha segnato undici gol in 34 partite. Il romano è stato utilizzato complessivamente cinque volte nella Youth League.

Il nostro direttore sportivo Jürgen Luginger ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere un giocatore così giovane e talentuoso nella nostra squadra. A Saarbrücken, Jacopo ha l'opportunità di espandere ulteriormente la sua promettente carriera e continuare a crescere. Siamo convinti che sarà un valore aggiunto per la nostra squadra”.

“Vorrei ringraziare l'1. FC Saarbrücken per la fiducia e non vedo l'ora di raggiungere gli obiettivi sportivi del club insieme alla squadra in questo grande stadio. Soprattutto giocare davanti a questi tifosi appassionati mi farà sentire a casa. Il mio obiettivo è contribuire alle vittorie della squadra in modo che possiamo crescere insieme. Forza Forza Saarbrücken!” dice Sardo.