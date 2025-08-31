La moviola di Lazio-Verona: la gara termina senza cartellini gialli

Serie A, la Lazio batte 4-0 il Verona

Dopo la brutta prestazione di Como, la Lazio risponde con un roboante 4-0 ai danni del Verona di Zanetti: nel primo tempo, i biancocelesti hanno giocato un ottimo calcio davanti ai propri tifosi, nella seconda frazione di gioco invece c’è stata più gestione con la palla tra i piedi.

La moviola di Lazio-Verona

L’arbitro Crezzini ha gestito una partita tranquilla sotto il punto di vista della tensione delle due squadre. Giusto il gol annullato a Guendouzi nel secondo tempo per una posizione di fuorigioco. In diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo, il Verona ha commesso qualche fallo di troppo ma l’arbitro Crezzini non ha estratto nessun cartellino giallo.