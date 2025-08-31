Lazio-Verona, Sarri nel post: “Volevo riportare la vittoria. Il mio ritorno all’Olimpico…”

A pochi istanti dal triplice fischio, l’Olimpico esplode in un boato liberatorio. Una vittoria netta, limpida: Lazio batte Hellas Verona 4-0, con le reti di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia: un avvio rabbioso che ha spento subito le speranze degli scaligeri. Il match era partito con un clima di tensione: la Lazio, reduce da una sconfitta d’esordio a Como che aveva suscitato feroci critiche dal tecnico Sarri definendo la prestazione di “Serie C”, aveva nella vittoria casalinga una prima opportunità per riscattarsi. Atmosfera presa a cuore dai tifosi: circa 40mila presenti all’Olimpico, tra cori incessanti e la contestazione al presidente Lotito che si è materializzata già prima del fischio d’inizio. Quel coro di rabbia si è trasformato presto in un boato di gioia e, a fine partita, ecco le dichiarazioni del mister biancoceleste Sarri.

