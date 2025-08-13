Lazio Women, Nicole Vernis è la nuova risorsa della rosa biancoceleste: il comunicato

Mentre la squadra maschile non può effettuare neanche un acquisto a causa della campagna acquisti bloccata per i tre parametri FIGC sforati (indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato), la Lazio Women sta giocando bene le sue carte, infatti, la Società biancoceleste ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della centrocampista Nicole Vernis dal Lexington Sporting Club, che si unirà alla rosa guidata dal mister Gianluca Grassadonia.

Nicole Vernis: la carriera calcistica

Grande risorsa per il tecnico Gianluca Grassadonia, la centrocampista offensiva arriva in prestito nella rosa biancoceleste dopo aver ottenuto un totale di 81 presenze, 12 reti e 13 assist con le maglie dell'University of Florida e dell'University of Georgia, ma non solo, durante il periodo trascorso al Lexington Sporting Club, la calciatrice Nicole Vernis è scesa in campo in 12 occasioni ed è riuscita a mandare due palloni nella porta avversaria.

