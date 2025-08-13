Lazio, il Comandante attende il rientro di Vecino e Isaksen: ecco i tempi di recupero

Con la campagna acquisti bloccata, a causa dei tre parametri FIGC sforati, la tifoseria biancoceleste può sperare soltanto nella rosa dello scorso anno e sui calciatori rientrati dai prestiti, tra i quali Danilo Cataldi e Matteo Cancellieri, tuttavia, al momento sono ben cinque le aquile indisponibili e, con il Campionato che sta per riaprire le porte e la sfida a Como che si avvicina, un po' di paura comincia a salire nei tifosi. Patric, Gigot, Belahyane e Vecino, sono loro gli infortunati, mentre Gustav Isaksen è stato colpito dalla mononucleosi, tuttavia, i biancocelesti stanno facendo il possibile per rimettersi prima dell'inizio della nuova stagione, anche se la Società vuole essere molto prudente e non accelerare i tempi di guarigione di nessun calciatore.

Matias Vecino: il centrocampista vicino al rientro

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli esami svolti da Matias Vecino a Formello hanno riscontrato soltanto un sovraccarico, precisamente un affaticamento con lieve contrattura, escludendo il rischio di una lesione muscolare alla coscia sinistra e, per questa ragione, basteranno pochi giorni di riposo. Per evitare rischi inutili, molto probabilmente Il centrocampista non scenderà in campo nell'amichevole a Rieti ma il Comandante potrà contare su di lui a Como.

Gustav Isaksen: ancora attesa per il danese

I tempi di rientro cominciano a diminuire anche per l'esterno, che sta guarendo dalla mononucleosi e sta per terminare il percorso di recupero, infatti, oggi ripeterà i test. Fabiani crede che il danese possa tornare ad essere disponibile tra circa 15 giorni, precisamente per la terza gara di Campionato dove la Lazio affronterà il Sassuolo, mentre l'opzione più ottimista è di riavere l'ex Midtjyllaand per il match casalingo contro il Verona, anche se in quest'ultima visione si scontra con il desiderio della Lazio di essere prudente.