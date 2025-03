Le probabili formazioni di Lazio-Udinese: Baroni cambia modulo

Sarà la Lazio a chiudere la 28° giornata di Serie A ospitando questa sera alle 20.45 l'Udinese allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Baroni reduce da due vittorie allo scadere ha la grandissima opportunità di tornare al quarto posto sfruttando la debacle della Juventus in casa contro l'Atalanta. I biancocelesti dovranno fare però i conti contro una delle squadre più in forma del campionato, che nelle ultime 5 partite ha uno storico di quattro vittorie ed un pareggio e con cui non vincono in casa dalla stagione 2019/20.

Baroni non sembra spaventato dai tanti impegni ravvicinati e ripropone la Lazio delle migliori occasioni, però, con una variante molto importante a centrocampo.

Le probabili formazioni di Lazio-Udinese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Patric, Belahyane, Basic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic, Pedro, Noslin.

Squalificati: -

Diffidati: Belahyane, Guendouzi, Isaksen.

Indisponibili: Hysaj, Castellanos.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

Allenatore: Kosta Runjaic.

A disposizione: Padelli, Piana, Payero, Zarraga, Davis, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Sanchez, Giannetti, Zemura, Modesto.

Squalificati: -

Diffidati: Ehizibue, Giannetti, Kamara.

Indisponibili: Sava, Toure.

L'arbitro di Lazio-Udinese

Marco Piccinini della sezione di Forlì

Assistenti: Giovanni Baccin (sezione di Conegliano Veneto) – Filippo Bercigli (sezione di Firenze)

IV uomo: Daniele Rutella della sezione di Enna

VAR: Davide Ghersini (sezione di Genova)

AVAR: Aleandro Di Paolo (sezione di Avezzano)