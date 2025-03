FORMELLO | Lazio-Udinese: Zaccagni ok, Vecino torna titolare

Vigilia della sfida fra Lazio e Udinese che chiuderà la ventottesima giornata di Serie A. Marco Baroni può sorridere, l’infermeria si sta svuotando con i soli Hysaj e Castellanos ancora fermi. Il fastidio al polpaccio di Zaccagni è alle spalle, il capitano biancoceleste ha preso parte regolarmente alla rifinitura e partirà dal primo minuto. Torna titolare anche Matias Vecino dopo oltre tre mesi, gli spezzoni di gara contro Milan e Viktoria Plzen hanno riconsegnato un elemento prezioso per lo scacchiere tattico dell’allenatore. Con l’uruguaiano sarà una Lazio che vira al 4-3-3 lasciandogli poi licenza di attaccare affiancandosi alla prima punta che per l’occasione sarà Dia. Il senegalese torna a guidare il reparto avanzato che sarà completato da Gustav Isaksen. Nel tridente di centrocampo non sono in discussione Guendouzi e Rovella, quest’ultimo squalificato giovedì prossimo in Europa League. Nessuna sorpresa nemmeno in difesa dove torna la coppia composta da Gila e Romagnoli, sulla corsia di destra tocca ancora a Marusic mentre a sinistra non si rinuncia a Nuno Tavares. Valzer dei portieri concluso per Marco Baroni, ristabilita la consueta gerarchia con Provedel a difendere i pali biancocelesti contro l'Udinese.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Patric, Belahyane, Basic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic, Pedro, Noslin.

Squalificati: -

Diffidati: Belahyane, Guendouzi, Isaksen.

Indisponibili: Hysaj, Castellanos.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Kosta Runjaic.

A disposizione: Padelli, Piana, Payero, Zarraga, Davis, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Sanchez, Giannetti, Zemura, Modesto.

Squalificati: -

Diffidati: Ehizibue, Giannetti, Kamara.

Indisponibili: Sava, Toure.

ARBITRO

Marco Piccinini della sezione di Forlì

Assistenti: Giovanni Baccin (sezione di Conegliano Veneto) –Filippo Bercigli (sezione di Firenze)

IV uomo: Daniele Rutella della sezione di Enna

VAR: Davide Ghersini (sezione di Genova)

AVAR: Aleandro Di Paolo (sezione di Avezzano)