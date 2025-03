L'Atalanta schianta la Juventus. Vincono Napoli e Roma

Prosegue questa domenica di Serie A che si concluderà con la gara delle 20:45 tra Juventus e Atalanta: alle ore 12:30 il Bologna ha vinto in casa del Verona, tra un’ora invece ci sarà Empoli-Roma; questo pomeriggio è andata in scena la sfida tra Napoli e Fiorentina. La squadra di Conte tiene il passo dell‘Inter vincendo per 2-1 contro la viola: ecco il racconto della partita.

Napoli-Fiorentina

Il primo tempo del match è stato un monologo della squadra di casa: il Napoli, padrone del gioco e del campo, ha chiuso la Fiorentina nella metà campo creando diverse occasioni. Il gol dell’1-0 è nato da un tiro di McTominay e una brutta respinta di De Gea, con Lukaku che deve soltanto insaccare. Nella seconda frazione di gioco la Fiorentina è riuscita a prendere campo e, grazie alla qualità nella gestione palla, sono riusciti a farsi vedere diverse volte dalle parti di Meret. Nel momento migliore degli ospiti però, è il Napoli a trovare il raddoppio con Raspadori che dialoga con il compagno di reparto Lukaku. La Fiorentina accorcia le distanze con Gudmundssom ma non riesce ad evitare la sconfitta. La corsa allo scudetto è sempre più agguerrita, il Napoli torna a -1 dall’Inter prima in classifica.

Empoli-Roma

Vincono i giallorossi sul campo dell'Empoli grazie al gol di Matias Soule dopo appena 1' sfruttando l'errore in uscita dei padroni di casa. La Roma colpisce anche un palo ed una traversa nel corso dei 90'; l'Empoli ci prova ma non dà mai l'idea di poter tornare in partita. La squadra di Ranieri raggiunge quota 46 punti e supera la Fiorentina; Empoli sempre terzultimo con 22 lunghezze.

Juventus-Atalanta

A Torino non c'è storia con la squadra di Gasperini che rifila quattro gol alla Juventus. Ad aprire le marcature è Retegui su calcio di rigore nella prima frazione di gioca, ma è negli ultimi 45' che l'Atalanta dilaga con De Roon (46'), Zappacosta (66') e Lookman (77'). La curva della Juventus si svuota come forma di protesta. La Dea consolida così il terzo posto, mentre la Juventus deve ora guardarsi dalla Lazio che può superare i bianconeri con una vittoria.