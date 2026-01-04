Lazio, Sarri: “Cessione Taty? Era propenso ad andare via ma si doveva essere pronti”

Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Napoli

Le dichiarazioni di Sarri a Dazn

La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte. Qualcosa ci abbiamo messo di nostro con un primo tempo a metà strada, li abbiamo facilitati. Ho visto di fronte una squadra che ora è la più forte del campionato. La sconfitta ci sta, ma potevamo sicuramente fare meglio

Questo va chiesto al direttore. Io ci ho parlato e ho detto che in certe di zone di campo abbiamo bisogno di giocatori importanti, perché inutile prendere giocatori dello stesso livello di quelli che abbiamo. L’evoluzione di questa discussione dipende da società e direttore.

Quando affronti questi quinti che ti attaccano alle spalle è un problema per tutte le squadre. Sul gol nostro difensore esterno è stato troppo attratto da Elmas e si è fatto scavalcare. Era una palla di facile lettura.

Cessione Castellanos

Il ragazzo era propenso per questo tipo di soluzione. Quando ci sono queste situazioni è difficile trattenere un giocatore. Essendo una situazione che poteva succedere si poteva arrivare pronti.

