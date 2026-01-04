Serie A, la classifica delle squadre con più espulsioni: la posizione della Lazio è assurda

La prima fase del Campionato di Serie A è quasi giunta al termine, infatti, alla Lazio manca solo la gara del 7 gennaio contro la Fiorentina per completare il girone d'andata. Al termine dell'incontro con tra il club biancoceleste e il Napoli è stata mostrata la classifica dei club con più espulsioni in questa stagione e la posizione delle aquile lascia senza parole.

Serie A, la classifica dei club con più espulsioni

Un altra partita è andata e, come successo anche a Parma con Zaccagni e Basic, altri due biancocelesti sono stati squalificati, infatti, durante l'incontro il direttore di gara Massa ha estratto due gialli per Noslin, unico attaccante rimasto a disposizione per la Lazio, e un rosso diretto per il terzino Adam Marusic. Con l'aggiunta di queste due espulsioni, la Lazio riconferma il primato di club con più espulsioni nella stagione attuale.

1° Lazio: 7

2° Parma: 3

3° Bologna, Como, Pisa: 2