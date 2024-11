Parma-Lazio, bilancio in parità tra Pecchia e Baroni

Domani alle 15.00 Parma e Lazio si affrontano al Tardini nella gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. In cerca di riscatto i biancocelesti di Baroni, reduci dalla delusione europea arrivata contro il Ludogorets lo scorso giovedì: solo 0-0 all'Olimpico, con i biancocelesti che hanno tanto da recriminare per via di un rigore non assegnato ai danni di Isaksen. Ancora assente Nuno Tavares, con le ultime ore utili per capire se potrà essere del match Boulaye Dia.

Il momento del Parma

Dodici i punti raccolti fin qui dalla squadra allenata da Pecchia, reduce dalla sconfitta interna arrivata nella sfida all'Atalanta: l'unica vittoria arrivata al Tardini è stata siglata da Man e Cancellieri, protagonisti nel successo arrivato ai danni del Milan di Fonseca. Da quel momento solo quattro sconfitte e un pareggio per i crociati tra le mura casalinghe, in cerca di punti per una classifica che li vede a soli due punti di vantaggio sul penultimo posto.

Il bilancio tra Baroni e Pecchia

Quello di domani sarà il settimo confronto tra Marco Baroni e Fabio Pecchia, con i due che hanno iniziato ad affrontarsi a partire da settembre 2016: cinque i confronti andati in scena in Serie B, mentre l'unico in Serie A è arrivato a ottobre 2017. Il bilancio tra i due tecnici è in perfetta parità, con due vittorie per parte e due pareggi. A settembre 2016 arriva il primo successo in favore di Baroni, che con il suo Benevento batte in casa l'Hellas Verona grazie alle reti di Falco e Ciciretti: al ritorno termina 2-2 la sfida del Bentegodi, con i giallorossi spinti dalle reti di Lucioni e Cissè.

L'unico confronto in Serie A arriva a ottobre 2017, per la sfida tra Hellas e Benevento terminata 1-0 in favore degli scaligeri, grazie alla rete dell'ex biancoceleste Romulo. I successivi confronti vedono i due tecnici riaffrontassi nuovamente in Serie B, con Pecchia alla guida della Cremonese, e Baroni tra Reggina e Lecce: un pareggio, una sconfitta e una vittoria ottenute da Baroni nelle sfide alla Cremonese, pareggiando il bilancio nel corso dell'esperienza pugliese grazie all'ultimo confronto. Dopo aver perso a Cremona per 3-0 nella gara di andata, è al ritorno che i giallorossi passano al Via del Mare contro i lombardi: 2-1 il risultato finale, grazie ai gol di Gallo e Okoli, con il successo che riporta in piena parità il bilancio tra i due tecnici.