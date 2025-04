Coppa Italia, Bologna vince sull'Empoli ed è finale

Continua il positivo percorso del Bologna, progetto che sta portando dei frutti negli ultimi due anni in particolare. Stasera è arrivata un'altra vittoria contro l'Empoli, dopo che gli emiliani avevano messo tutti i giusti presupposti per un passaggio del turno facile. All'andata infatti la squadra di Vincenzo Italiano aveva vinto per ben 3-0 sul campo dei toscani. Ora è finale di coppa Italia contro il Milan di Sergio Conceicao.

Il match di stasera

Il Bologna passa in vantaggio dopo soli 7' grazie a un bel colpo di testa di Fabbian ben imbeccato da Moro. L'Empoli reagisce e trova il pareggio con Kovalenko che appoggia in rete una respinta di Ravaglia su tiro di Solbakken. All'85' Dallinga riporta avanti il Bologna, 2-1.

Sorriso anche in campionato

Anche la classifica in campionato sorride per Vincenzo Italiano. Attualmente la posizione del club di Vincenzo Italiano è la quarta posizione, che significherebbe qualificazione per la prossima Champions League. Ultime cinque partite da scrivere che vedranno scrivere un finale importante per i rossoblù.