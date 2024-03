Tuttosport | Lotito, pronto il dossier sugli errori arbitrali

È giunto il momento di passare all'azione. Dopo le vibranti proteste seguite alla partita Lazio - Milan, Lotito è determinato a trasformare le parole in atti concreti. Le decisioni arbitrali di Di Bello, criticate per omissioni di rigori e cartellini rossi dubbi, hanno avuto un impatto significativo sul risultato della partita. Adesso, l'obiettivo è portare il dibattito nelle aule appropriate.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente della Lazio è esasperato dalle continue inosservanze arbitrali che hanno ripetutamente causato frustrazione nella squadra di Sarri. L'incontro con il Milan rappresenta solo l'ultimo di una serie di eventi sfavorevoli. Di conseguenza, la società ha compilato un dossier dettagliato che non si limita all'ultimo incontro allo Stadio Olimpico.

Questo dossier mette sotto esame vari episodi controversi, tra cui il trattamento riservato a McKennie, le espulsioni non sancite di Gyomber, Duda e Fabbian, i gol annullati a Guendouzi contro il Napoli e a Casale contro il Verona, oltre a un possibile calcio di rigore ignorato nel derby (Bove su Guendouzi) e nella partita contro il Genoa (Bani su Zaccagni). La dirigenza della Lazio intende far valere le proprie ragioni, ottenere chiarezza sulla questione e perseguire la giustizia fino in fondo.