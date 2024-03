Il Messaggero | Guendouzi e Marusic, il verdetto sulle giornate di squalifica

La situazione per la Lazio potrebbe aggravarsi ulteriormente? La Lazio spera di evitarlo. Nella prossima sfida contro l'Udinese, i biancocelesti dovranno fare a meno dell'allenatore Maurizio Sarri, sospeso per ammonizione nell'ultimo match, e di giocatori chiave come Matteo Guendouzi, Adam Marusic e Luca Pellegrini, auspicando di non subire ulteriori penalizzazioni a seguito di cartellini gialli o espulsioni non previste durante il caotico finale dell'ultimo incontro. Il Messaggero indica martedì come il giorno in cui si chiariranno le conseguenze di queste assenze.

Il Giudice Sportivo, Mastrandrea, ha esaminato i rapporti dell'arbitro Di Bello relativi all'ultima partita. Questi documenti saranno il fulcro delle valutazioni e delle decisioni riguardanti le sospensioni. La speranza per Guendouzi di essere squalificato per una sola giornata pende da un filo: ciò sarà possibile solo se l'arbitro ha classificato l'espulsione come "comportamento antisportivo". Se invece l'espulsione è stata per "comportamento violento", la squalifica partirà da un minimo di due giornate. Marusic, espulso per presunti insulti all'arbitro, ha maggiori possibilità di ricevere una sospensione limitata a un solo incontro. I dettagli definitivi saranno resi noti nel comunicato del Giudice Sportivo il giorno successivo alla conclusione della 27ª giornata di campionato.