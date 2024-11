Malore Baroni: ecco il comunicato della Lazio

In mattinata è stata pubblicata, da diversi quotidiani, la notizia del malore del tecnico biancoceleste Marco Baroni. La Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha voluto fare chiarezza sulle condizioni fisiche dell’allenatore.

Cosa è successo?

Dopo la vittoria contro il Monza e la pausa delle Nazionali, l’allenatore ha concesso due giorni di riposo alla squadra durante i quali lui stesso si è allontanato da Roma e recato in Umbria per passare una giornata con la famiglia. Durante un pranzo in un rinomato ristorante di Gubbio, il tecnico ha avvertito delle fitte allo stomaco ed è stato portato in ospedale dall’ambulanza per dei controlli precauzionali.